Азербайджанские предприниматели построят бизнес в Евлахском агропарке - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские предприниматели инвестируют в Евлахский агропарк 727 тысячи манатов.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации министра говорится, что статус резидента Евлахского пилотного агропарка получили частные предприниматели Турал Эфендиев, Фарияз Рустамов, Мехти Агагулов и Ильхам Лелаев.

"На территории площадью 77,8 гектара они построят бизнес (интенсивные фруктовые сады) инвестиционной стоимостью 727 тысячи манатов. Таким образом, 20 человек будут обеспечены постоянной и 75 человек – сезонной работой", - говорится в публикации министра.