АЖД получили право на использование месторождения "Гызылджа"

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) получило право на эксплуатацию месторождения плагиопорфира (строительного камня) "Гызылджа" в Гёйгёльском районе, выставленного на аукцион Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.

Как сообщает в пятницу Trend, площадь территории, на которой расположено месторождение полезных ископаемых, составляет 12 гектаров, срок эксплуатации рассчитан на 25 лет.

Отметим, что получение АЖД права на повторное использование месторождения полезных ископаемых будет иметь исключительное значение для обеспечения строительств новых и возобновляемых железнодорожных линий балластными материалами.