Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

АЖД получили право на использование месторождения "Гызылджа"

Экономика Материалы 7 июля 2023 13:22 (UTC +04:00)
АЖД получили право на использование месторождения "Гызылджа"

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) получило право на эксплуатацию месторождения плагиопорфира (строительного камня) "Гызылджа" в Гёйгёльском районе, выставленного на аукцион Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.

Как сообщает в пятницу Trend, площадь территории, на которой расположено месторождение полезных ископаемых, составляет 12 гектаров, срок эксплуатации рассчитан на 25 лет.

Отметим, что получение АЖД права на повторное использование месторождения полезных ископаемых будет иметь исключительное значение для обеспечения строительств новых и возобновляемых железнодорожных линий балластными материалами.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости