Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 8 июля 2023 12:33 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

26 июня

1,7

3 июля

1,7

27 июня

1,7

4 июля

1,7

28 июня

1,7

5 июля

1,7

29 июня

1,7

6 июля

1,7

30 июня

1,7

7 июля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0041 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0018 маната и составил 1,8503 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

26 июня

1,8521

3 июля

1,8557

27 июня

1,8521

4 июля

1,8531

28 июня

1,8521

5 июля

1,8476

29 июня

1,8521

6 июля

1,8433

30 июня

1,8521

7 июля

1,8516

Средний курс за неделю

1,8521

Средний курс за неделю

1,8503

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0007 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0012 маната и составил 0,0189 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

26 июня

0,0201

3 июля

0,0192

27 июня

0,0201

4 июля

0,0192

28 июня

0,0201

5 июля

0,0189

29 июня

0,0201

6 июля

0,0185

30 июня

0,0201

7 июля

0,0185

Средний курс за неделю

0,0201

Средний курс за неделю

0,0189

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0021 маната и составил 0,0710 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

26 июня

0,0674

3 июля

0,0653

27 июня

0,0674

4 июля

0,0655

28 июня

0,0674

5 июля

0,0654

29 июня

0,0674

6 июля

0,0652

30 июня

0,0674

7 июля

0,0651

Средний курс за неделю

0,0674

Средний курс за неделю

0,0653
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости