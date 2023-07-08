Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 26 июня 1,7 3 июля 1,7 27 июня 1,7 4 июля 1,7 28 июня 1,7 5 июля 1,7 29 июня 1,7 6 июля 1,7 30 июня 1,7 7 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0041 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0018 маната и составил 1,8503 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 26 июня 1,8521 3 июля 1,8557 27 июня 1,8521 4 июля 1,8531 28 июня 1,8521 5 июля 1,8476 29 июня 1,8521 6 июля 1,8433 30 июня 1,8521 7 июля 1,8516 Средний курс за неделю 1,8521 Средний курс за неделю 1,8503

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0007 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0012 маната и составил 0,0189 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 26 июня 0,0201 3 июля 0,0192 27 июня 0,0201 4 июля 0,0192 28 июня 0,0201 5 июля 0,0189 29 июня 0,0201 6 июля 0,0185 30 июня 0,0201 7 июля 0,0185 Средний курс за неделю 0,0201 Средний курс за неделю 0,0189

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0021 маната и составил 0,0710 маната за лиру.