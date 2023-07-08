Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
26 июня
|
1,7
|
3 июля
|
1,7
|
27 июня
|
1,7
|
4 июля
|
1,7
|
28 июня
|
1,7
|
5 июля
|
1,7
|
29 июня
|
1,7
|
6 июля
|
1,7
|
30 июня
|
1,7
|
7 июля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0041 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0018 маната и составил 1,8503 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
26 июня
|
1,8521
|
3 июля
|
1,8557
|
27 июня
|
1,8521
|
4 июля
|
1,8531
|
28 июня
|
1,8521
|
5 июля
|
1,8476
|
29 июня
|
1,8521
|
6 июля
|
1,8433
|
30 июня
|
1,8521
|
7 июля
|
1,8516
|
Средний курс за неделю
|
1,8521
|
Средний курс за неделю
|
1,8503
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0007 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0012 маната и составил 0,0189 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
26 июня
|
0,0201
|
3 июля
|
0,0192
|
27 июня
|
0,0201
|
4 июля
|
0,0192
|
28 июня
|
0,0201
|
5 июля
|
0,0189
|
29 июня
|
0,0201
|
6 июля
|
0,0185
|
30 июня
|
0,0201
|
7 июля
|
0,0185
|
Средний курс за неделю
|
0,0201
|
Средний курс за неделю
|
0,0189
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0021 маната и составил 0,0710 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
26 июня
|
0,0674
|
3 июля
|
0,0653
|
27 июня
|
0,0674
|
4 июля
|
0,0655
|
28 июня
|
0,0674
|
5 июля
|
0,0654
|
29 июня
|
0,0674
|
6 июля
|
0,0652
|
30 июня
|
0,0674
|
7 июля
|
0,0651
|
Средний курс за неделю
|
0,0674
|
Средний курс за неделю
|
0,0653