Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару США
|
3 июля
|
1,7
|
10 июля
|
1,7
|
4 июля
|
1,7
|
11 июля
|
1,7
|
5 июля
|
1,7
|
12 июля
|
1,7
|
6 июля
|
1,7
|
13 июля
|
1,7
|
7 июля
|
1,7
|
14 июля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0476 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0327 маната и составил 1,8830 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
3 июля
|
1,8557
|
10 июля
|
1,8621
|
4 июля
|
1,8531
|
11 июля
|
1,8735
|
5 июля
|
1,8476
|
12 июля
|
1,8755
|
6 июля
|
1,8433
|
13 июля
|
1,8940
|
7 июля
|
1,8516
|
14 июля
|
1,9097
|
Средний курс за неделю
|
1,8503
|
Средний курс за неделю
|
1,8830
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0187 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
3 июля
|
0,0192
|
10 июля
|
0,0186
|
4 июля
|
0,0192
|
11 июля
|
0,0188
|
5 июля
|
0,0189
|
12 июля
|
0,0188
|
6 июля
|
0,0185
|
13 июля
|
0,0186
|
7 июля
|
0,0185
|
14 июля
|
0,0189
|
Средний курс за неделю
|
0,0189
|
Средний курс за неделю
|
0,0187
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0651 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
3 июля
|
0,0653
|
10 июля
|
0,0652
|
4 июля
|
0,0655
|
11 июля
|
0,0651
|
5 июля
|
0,0654
|
12 июля
|
0,0651
|
6 июля
|
0,0652
|
13 июля
|
0,0650
|
7 июля
|
0,0651
|
14 июля
|
0,0651
|
Средний курс за неделю
|
0,0653
|
Средний курс за неделю
|
0,0651