Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару США 3 июля 1,7 10 июля 1,7 4 июля 1,7 11 июля 1,7 5 июля 1,7 12 июля 1,7 6 июля 1,7 13 июля 1,7 7 июля 1,7 14 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0476 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0327 маната и составил 1,8830 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 3 июля 1,8557 10 июля 1,8621 4 июля 1,8531 11 июля 1,8735 5 июля 1,8476 12 июля 1,8755 6 июля 1,8433 13 июля 1,8940 7 июля 1,8516 14 июля 1,9097 Средний курс за неделю 1,8503 Средний курс за неделю 1,8830

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0187 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 3 июля 0,0192 10 июля 0,0186 4 июля 0,0192 11 июля 0,0188 5 июля 0,0189 12 июля 0,0188 6 июля 0,0185 13 июля 0,0186 7 июля 0,0185 14 июля 0,0189 Средний курс за неделю 0,0189 Средний курс за неделю 0,0187

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0651 маната за лиру.