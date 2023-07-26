В Азербайджане назван объем льготных кредитов выданных по линии Фонда развития предпринимательства

БАКУ /Trend/ - Объем льготного кредитования бизнеса в Азербайджане по линии Фонда развития предпринимательства в первом полугодии 2023 года составил 51,9 миллиона манатов.

Как сообщили Trend в фонде, за шесть месяцев профинансирован 971 проект, реализация которых позволит создать 765 рабочих мест.

Отметим, что только в течение июня банки-агенты фонда выдали кредитов на 18,6 миллиона манатов для реализации 261 проекта.

Подчеркнем, что объем льготного кредитования бизнеса в Азербайджане по линии фонда в 2023 году планируется на уровне 150 миллиона манатов.

Напомним, что в целом Фонд развития предпринимательства Азербайджана в 2022 году профинансировал 2 726 инвестиционных проектов. Всего Фондом выдано льготных кредитов на сумму 145,9 миллиона манатов.

Согласно информации Фонда, из выданных кредитов 87,1 миллиона манатов приходятся на производство сельскохозяйственной продукции, 37,3 миллиона манатов - на производство и переработку промышленной продукции, 9,1 миллиона манатов - на туризм и 12,4 миллиона манатов - на другие отрасли.