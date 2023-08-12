ГТК Азербайджана о проверке деклараций предпринимателей

БАКУ /Trend/ - Предпринимаются важные шаги по дальнейшему упрощению таможенного оформления, совершенствованию процесса заполнения таможенной декларации, минимизации контактов сторон за счет внедрения цифровых решений, что предоставляет предпринимателям дополнительные возможности в плане экономии времени и средств, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ГТК.

Было отмечено, что в рамках нового пилотного проекта, реализуемого Государственным таможенным комитетом Азербайджана (ГТК) с августа 2023 года, для предпринимателей, функционирующих по принципу "добровольного действия", обеспечиваются проверка деклараций в течение короткого отрезка времени - 30 минут и быстрый выезд транспортных средств.

Сообщается, что проект, которым на начальном этапе воспользовались пять предпринимателей, в настоящее время используют 60 субъектов бизнеса. "Ожидается, что до конца августа данным проектом воспользуются до 400 компаний, осуществляющих свою деятельность в соответствии с законодательством", - отмечает ГТК.