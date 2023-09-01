Производство продукции в Гаджигабульском промышленном квартале значительно выросло

БАКУ /Trend/ - Производство продукции в Гаджигабульском промышленном квартале в первом полугодии этого года увеличилось в шесть раз по сравнению с соответствующим периодом 2022 года - до 32,1 миллиона манатов, сообщает в пятницу Trend.

Согласно информации Агентства по развитию экономических зон при министерстве экономики Азербайджана, на сегодняшний день в промышленном квартале в целом произведено продукции на сумму более 76 миллиона манатов.

Отметим, что в качестве резидентов в промышленном квартале зарегистрированы 13 субъектов предпринимательства с объемом инвестиций более 57,7 миллиона манатов, восемь из них уже начали свою деятельность.

Подчеркнем, что в дополнение к существующим проектам в промквартал планируется вложить 32,3 миллиона манатов инвестиций.

Напомним, что в целом статус резидента в промышленных зонах Азербайджана получили 134 субъекта предпринимательства, из них 68 уже приступили к производственной деятельности.

Общий объем их инвестиций составляет более 7,2 миллиарда манатов.