В Азербайджане увеличено число квартир в рамках механизма аренды с правом выкупа

БАКУ /Trend/ - В перечень жилых помещений, предоставляемых гражданам Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом в рамках механизма аренды с обязательством их последующего выкупа, добавлено еще 268 новых, полностью отремонтированных квартир.

Как сообщили Trend в понедельник в фонде, в жилом комплексе, расположенном на улице Мухаммеда Асадова в поселке Сарай Абшеронского района, предлагаются 234 одно- и двухкомнатные квартиры.

Еще 34 квартиры предоставляются в комплексе, расположенном на улице Сурхая Ночуева в поселке Гарачухур Сураханского района Баку. Это - 2, 3 и 4-комнатные квартиры.

Новые квартиры будутдоступны для выбора через "Систему электронной ипотеки и кредитной гарантии" (EİKZS) с 14 сентября 2023 года. С перечнем предлагаемых квартир в жилых комплексах граждане могут ознакомиться по этой ссылке.

Отметим, что на данный момент в рамках механизма аренды с обязательством последующего выкупа заключены договоры аренды с 3913 гражданами. Предлагаемые квартиры расположены в комплексах с просторным двором для отдыха жителей, в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры (школа, детсад, поликлиника, общественный транспорт). Все жилые помещения отремонтированы, оснащены системой отопления комби, счетчиками воды, газа, электроэнергии. Права собственности на квартиры зарегистрированы государством.

Подробную информацию о требованиях к арендаторам, приеме заявлений, их рассмотрении, выборе и оформлении жилых помещений можно получить на сайте Фонда (www.mcgf.gov.az), а также позвонив в колл-центр "1549", а информацию об использовании электронной системы можно получить из инструкции, размещенной в EIKZS.