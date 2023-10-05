Азербайджан и ЕБРР обсудили развитие отношений (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обсудил направления развития отношений с Европейским банком реконструкции и развития, диверсификацию экономики, поощрение государственно-частного партнерства и реализуемые при поддержке банка проекты, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с исполнительным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне.

На встрече подчеркнуты успешные связи Азербайджана и ЕБРР по различным направлениям, предоставлена информация о социально-экономических приоритетах страны. Отмечены широкие возможности для сотрудничества в рамках достижения намеченных целей развития. В этом контексте обсуждены дальнейшие шаги по реализации приоритетных проектов в сферах зеленой экономики, энергетики, в особенности возобновляемых источников и альтернативной энергетики, развития частного сектора, инфраструктуры и по другим направлениям.

Маттео Патроне отметил эффективное сотрудничество банка с Азербайджаном и подчеркнул, что экономический потенциал страны способствует формированию благоприятной почвы для расширения связей. Банк продолжит поддерживать экономическое развитие Азербайджана.

Стороны обсудили направления развития связей между Азербайджаном и ЕБРР, диверсификацию экономики, поощрение государственно-частного партнерства и реализуемые при поддержке банка проекты.

Напомним, что на 31 июля 2023 года кредитный портфель проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане оценивался в 787 миллионов евро. Согласно данным ЕБРР, кредитный портфель рассчитан на реализацию 31 проекта.

Большая часть портфеля (88 процентов, или 692 миллиона евро) нацелена на инвестиции в устойчивую инфраструктуру, 9 процентов, или 67 миллионов евро - на инвестиции в промышленность, торговлю и аграрный сектор, а 3 процента, или 28 миллионов евро - на инвестиции в финансовые институты.

В целом банк инвестировал в Азербайджан свыше 3,484 миллиарда евро по 188 проектам.

Отметим, что ЕБРР сотрудничает с Азербайджаном с 1992 года и является ведущим инвестором страны.