В Азербайджане утверждены нормы обязательного резервирования для банков

БАКУ /Trend/ - В целях более эффективного регулирования ликвидности в банковском секторе и снижения уровня дискриминации ликвидности установлены новые критерии дифференциации по нормам обязательных резервов, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), новые нормативы дифференцируются в зависимости от размера депозита юридических лиц, сумме их депозитов в инвалюте, а также объема депозитов, связанных с банком лиц.

При этом нормы обязательных резервов по обязательствам перед финансовым сектором-нерезидентом и расчетам с международными финансовыми организациями остались без изменений (на нулевом уровне).

В соответствии с принятым решением, начиная с ноября 2023 года, все банки должны рассчитать обязательные резервы в соответствии с новыми нормами и обеспечить их с 15 декабря 2023 года. До введения новых норм банки должны поддерживать обязательные резервы в соответствии с действующими нормами.

С новыми нормами можно ознакомиться по этой ссылке: Нормы.

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