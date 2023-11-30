Стал известен доход муниципалитетов Азербайджана за прошлый год

БАКУ /Trend/ - Доходы муниципальных бюджетов Азербайджана по итогам 2022 года составили 47,4 миллиона манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на общественных слушаниях в Милли Меджлисе (парламент) на тему "Наследие Гейдара Алиева в развитии местной демократии, самоуправления и регионов в Азербайджане" заявил глава Центра по работе с муниципалитетами министерства юстиции Азербайджана Рахман Мамедов.

Он отметил, что в 2020-2022 годах общие бюджетные доходы муниципалитетов по сравнению с 2019 годом увеличились на 12,4 миллиона манатов (35 процентов), а поступления от местных налогов - на 6 миллионов манатов (43 процента).

По словам Р. Мамедова, по бакинским муниципалитетам за последние два года доходы бюджета выросли на 58, а поступления от местных налогов - на 73 процентов.

Отметим, что в Милли Меджлисе проводятся общественные слушания на тему "Наследие Гейдара Алиева в развитии местной демократии, самоуправления и регионов в Азербайджане".

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