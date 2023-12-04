В ходе встреч президента SOCAR в рамках сессии COP-28 подписан ряд соглашений (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP-28), состоявшейся в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф провел ряд встреч с руководителями иностранных компаний.

Как сообщает Trend, на встрече президента SOCAR с председателем Boston Consulting Group Ричем Лессером было подчеркнуто, что между компаниями успешно реализуются совместные проекты в области борьбы с изменением климата, оценки объемов выбросов, были рассмотрены потенциальные возможности сотрудничества в области энергетического перехода, декарбонизации и цифровизации.

На встрече было подписано соглашение о реализации программы сотрудничества между SOCAR и BCG.

В рамках визита состоялась встреча президента SOCAR Ровшана Наджафа с генеральным директором компании Masdar Мохаммедом Джамилем Аль-Рамахи. На встрече было отмечено, что совместные проекты внесут значительный вклад в сокращение выбросов парниковых газов, развитие возобновляемых источников энергии в Азербайджане, были обсуждены вопросы расширения сотрудничества.

В ходе встречи с заместителем председателя компании "Ernst & Young" Эми М.Брачио стороны обменялись мнениями о потенциальных возможностях сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, цифровизации, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В то же время было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между SOCAR и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC).

Соглашение предусматривает дальнейшее расширение совместной деятельности SOCAR и ADNOC в сфере охраны окружающей среды, а также вопросы сотрудничества в области "голубого" водорода, геотермальной энергии и управления выбросами углерода.

В рамках COP-28 также было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между SOCAR и международным холдингом Sirius.

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