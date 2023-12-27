БАКУ /Trend/ - Российская компания "Domodedovo Commercial Services" зарегистрировала филиал в Азербайджане, сообщает в среду Trend.

Отметим, что компания является коммерческим агентством аэропорта "Домодедово" ("Domodedovo Commercial Services LLC" сокращенное наименование ООО "КОММЕРЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО").

Сфера деятельности "Domodedovo Commercial Services LLC" заключается в обеспечении эффективного партнерства предприятий аэропорта Домодедово с авиакомпаниями.

Согласно данным Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана, официальным представителем компании является Иван Трунов.

Юридический адрес филиала: Баку, Ясамальский район, ул. Дадаша Буньядзаде, 30.

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