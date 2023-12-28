В Азербайджане изменились условия налоговых льгот для микропредпринимателей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане застимулирован переход от микропредпринимательства к другой категории предпринимательства.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в поправке к Налоговому кодексу, указ о применении которой был подписан Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно действующему Налоговому кодексу, 75 процентов доходов от предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей, являющихся микропредпринимателями, ведущими учет доходов и расходов, освобождаются от налога на прибыль.

Согласно закону, с 1 января следующего года субъект микропредпринимательства со среднемесячным числом наемных работников в соответствующем году не менее трех человек и не имеющий задолженности по взносам на обязательное государственное социальное страхование по плану 75 процентов доходов индивидуальных предпринимателей от предпринимательской деятельности будут освобождены от налога на прибыль. Среднемесячное количество наемных работников за соответствующий год будет определяться путем суммирования количества наемных работников за календарный год и деления на 12.

Если налогоплательщик в целях применения налоговых льгот не выполнил условие, установленное настоящей статьей, и в следующем отчетном году перешел из политики микропредпринимательства в другую категорию субъектов предпринимательства, из суммы обязательства по подоходному налогу в период, когда он был другим субъектом предпринимательской деятельности, будет вычтено 75 процентов подоходного налога, исчисленного и уплаченного по итогам предыдущих трех календарных лет, когда индивидуальный предприниматель являлся микропредпринимателем.

Также указанные налоговые льготы не будут применяться в отношении доходов, полученных от нетоварных операций, в случае совершения налогоплательщиком нетоварных операций.

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