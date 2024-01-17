БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Япония обсудили двустороннее сотрудничество.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В рамках Давосского экономического форума мы провели встречу с Аной Велькович, директором по международным делам компании Japan Tobacco International. Наши беседы были посвящены двустороннему сотрудничеству с компанией. Кроме того, мы обсудили предстоящие мероприятия в рамках COP29, который будет принимать Азербайджан, а также привлечение частного сектора к деятельности COP29", - говорится в публикации.

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