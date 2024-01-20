В этом году в Шуше начнет работу центр "ASAN xidmət"

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Шуше ведутся работы по созданию центра "ASAN xidmət".

Как сообщает в субботу Trend, об этом сегодня во время посещения Аллеи шехидов сказал журналистам председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.

"В этом году начнет работу центр в Шуше. В ближайшие годы в городах Агдам, Джебраил, Лачин также начнут функционировать региональные центры "ASAN xudmət", - добавил У.Мехтиев.

Отметим, что центры "ASAN xidmət" были созданы в соответствии с Указом №685 Президента Азербайджанской Республики от 13 июля 2012 года при Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

Центры "ASAN xidmət" - это учреждения, обеспечивающие осуществление услуг, предоставляемых государственными органами, в унифицированной и скоординированной форме.

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