В Азербайджане будут разработаны условия определения доминирующего положения фининститутов

БАКУ /Trend/ - Будут разработаны условия определения доминирующего положения финансовых институтов.

Как сообщает Trend, это отражено в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона "Об утверждении, вступлении в силу Кодекса о конкуренции и правовом регулировании в связи с этим", и урегулировании некоторых вопросов, связанных с этим.

Кабинету министров в 4-месячный срок по согласованию с органом конкуренции на основе предложений Центрального банка Азербайджанской Республики по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики поручено утвердить условия определения доминирующего положения финансовых институтов (критерии определения предела и доли рынка). В то же время в этот срок по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики должны быть утверждены правила оценки объективной необходимости в случае злоупотребления доминирующим положением и эффективности.