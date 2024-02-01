В Азербайджане утверждены критерии определения групп риска товаров

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Критерии определения групп риска товаров".

Как сообщает в четверг Trend, министерство экономики Азербайджана должно решить вопросы, вытекающие из этого решения.

Группы риска товаров определяются с учетом опасностей, которые могут возникнуть от товаров, исходя из следующих критериев:

- механическая опасность;

- опасность удушья;

- опасность поражения электрическим током;

- тепловая опасность или опасность пожара;

- термическая опасность, которая может вызвать ожог;

- химическая опасность;

- микробиологическая опасность;

- опасность, которая может возникнуть в результате звукового и ультразвукового давления;

- радиационная опасность;

- взрывоопасность;

- опасность, которая может возникнуть в зависимости от вида (функционального назначения) товара;

- опасность, которая может возникнуть в результате давления жидкости;

- опасность, которая может возникнуть от лазерных источников;

- срок годности технологий обработки;

- срок годности товара;

- объекты, которым опасность может навредить;

- описание ущерба, который может быть нанесен объектам;

- сценарий травмы.

При применении критериев учитываются:

- научно-техническая информация об опасности, которую может представлять товар;

- степень тяжести опасности, которая может исходить от товара, с учетом уязвимых групп потребителей;

- информация, поступающая от государственных органов (учреждений), муниципальных образований, физических и юридических лиц об опасности, которая может возникнуть от товара;

- опасность, которая может возникнуть из-за упаковки товара;

- требования нормативных правовых актов, устанавливающих стандарты на товары, охватываемые этими регламентами до вступления в силу технических регламентов, а также положения, касающиеся оценки соответствия.

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