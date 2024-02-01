В Азербайджане утверждены критерии определения групп риска товаров

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Критерии определения групп риска товаров".
Как сообщает в четверг Trend, министерство экономики Азербайджана должно решить вопросы, вытекающие из этого решения.
Группы риска товаров определяются с учетом опасностей, которые могут возникнуть от товаров, исходя из следующих критериев:
- механическая опасность;
- опасность удушья;
- опасность поражения электрическим током;
- тепловая опасность или опасность пожара;
- термическая опасность, которая может вызвать ожог;
- химическая опасность;
- микробиологическая опасность;
- опасность, которая может возникнуть в результате звукового и ультразвукового давления;
- радиационная опасность;
- взрывоопасность;
- опасность, которая может возникнуть в зависимости от вида (функционального назначения) товара;
- опасность, которая может возникнуть в результате давления жидкости;
- опасность, которая может возникнуть от лазерных источников;
- срок годности технологий обработки;
- срок годности товара;
- объекты, которым опасность может навредить;
- описание ущерба, который может быть нанесен объектам;
- сценарий травмы.
При применении критериев учитываются:
- научно-техническая информация об опасности, которую может представлять товар;
- степень тяжести опасности, которая может исходить от товара, с учетом уязвимых групп потребителей;
- информация, поступающая от государственных органов (учреждений), муниципальных образований, физических и юридических лиц об опасности, которая может возникнуть от товара;
- опасность, которая может возникнуть из-за упаковки товара;
- требования нормативных правовых актов, устанавливающих стандарты на товары, охватываемые этими регламентами до вступления в силу технических регламентов, а также положения, касающиеся оценки соответствия.
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