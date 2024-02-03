Обязательства упраздненной Государственной страховой коммерческой компании будут полностью обеспечены

БАКУ /Trend/ - В 2022 году, после того как полномочия и основная деятельность Государственной страховой коммерческой компании, состоящая из государственного обязательного личного страхования военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были поручены министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, был осуществлен ряд шагов для совершенствования деятельности компании, но в условиях высокой конкуренции ее удельный вес на отечественном страховом рынке снизился. Из-за отсутствия особых преимуществ по сравнению с частными страховыми компаниями обеспечить ее рентабельную деятельность не удалось, и возросли риски финансовых потерь для государства, являющегося учредителем компании.

Как сообщает в субботу Trend, учитывая сложившуюся ситуацию, менеджментом компании было предпринято обращение в Совет директоров компании и Азербайджанский инвестиционный холдинг (АИХ) о добровольном упразднении компании в соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской Республики. Данное обращение было проанализировано и поддержано Советом директоров и АИХ и представлено Наблюдательному совету АИХ.

Наблюдательный совет АИХ, рассмотрев представленное предложение, обратился к Президенту Азербайджанской Республики с ходатайством о добровольном упразднении Компании, и Указом Президента Азербайджанской Республики от 31 января 2024 года компания была упразднена.

В связи с добровольным упразднением компании будет создана ликвидационная комиссия, состоящая из представителей министерства финансов и АИХ, и в Центральный банк будет направлено обращение для аннулирования лицензии, выданной компании на страховую деятельность.

В предстоящий период в рамках процесса ликвидации будут оперативно урегулированы заявленные страховые претензии по существующему страховому портфелю компании, обеспечены все обязательства перед кредиторами.

Ликвидация компании будет полностью обеспечена за счет собственных средств и перестраховочных гарантий, и никакой дополнительной финансовой нагрузки для госбюджета не возникнет.

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