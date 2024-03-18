Меры по борьбе с инфляцией будут продолжены - Кабмин Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Необходимые меры будут продолжены и в 2024 году, чтобы сохранить инфляцию на уровне, не наносящем вреда макроэкономической и финансовой стабильности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в "Специальном бюллетене об антиинфляционных мерах и их экономических последствиях" Кабинета министров Азербайджана.

В бюллетене отмечается, что в течение прошедшего года правительство продолжило антиинфляционные меры с целью снижения влияния инфляции на деловую активность и социальное благосостояние населения. Это осуществляется путем защиты формирования цен на основе рыночных принципов.

Также отмечается, что для поддержки здоровой конкуренции на внутреннем рынке и предотвращения монополизации, Государственная служба по антимонопольному контролю и контролю над потребительским рынком при министерстве экономики регулярно осуществляет контроль и мониторинг мер. В рамках этой деятельности ведется работа по созданию электронной системы мониторинга и оптимизации процесса мониторинга цен. Основная цель электронного мониторинга в долгосрочной перспективе - обеспечить более эффективное и прозрачное осуществление контроля за ценами, сократить использование бумажных носителей информации и расширить объем сбора и анализа данных.

Кабмин подчеркивает, что в рамках антиинфляционных мер была создана эффективная координация для постоянного контроля над инфляцией. Кабинет министров начал создавать постоянные механизмы контроля за инфляцией и ценами, основываясь на задачах, поставленных Президентом на совещании, посвященном социально-экономическим итогам первого полугодия 2023 года, и с целью усиления межведомственной координации была создана рабочая группа.

Также был создан механизм отслеживания цен. На заседании рабочей группы 14 декабря 2023 года был принят методологический рамочный документ об основных принципах "Приложения отслеживания цен". Это позволит отслеживать динамику роста цен в различных сегментах рынка и обеспечит государственным органам возможность осуществлять своевременные интервенции. Также это усилит обмен информацией и координацию в регулировании цен.

Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2023 году вырос на 8,8 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 9,6 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,4 процента, а платные услуги населению - на 8,2 процента.

В декабре 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года.

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