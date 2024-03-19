Зафиксирован рост в последних процентных ставках по нотам ЦБ Азербайджана - Вугар Байрамов

БАКУ /Trend/ - В последних процентных ставках по нотам Центрального банка Азербайджана (ЦБА) зафиксирован незначительный рост. Так, с 8 февраля наблюдается рост процентов, которые некоторое время назад снижались.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети написал член комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

Он отметил, что 168-дневные ноты с процентной ставкой 6,62 процента в начале прошлого месяца в настоящее время предлагаются по ставке 6,85 процента.

"Похожее увеличение было зафиксировано на 84-дневных и 28-дневных нотах. Аналогичное увеличение также зафиксировано в 252-дневных нотах, которые считаются долгосрочными. В последний раз учетная процентная ставка Центрального банка была изменена 1 февраля и снижена с 8 процентов до 7,75 процента. Несмотря на снижение учетной процентной ставки, наблюдается рост доходности нот Центрального банка.

Одним из ключевых моментов в процентных ставках по нотам является то, что окончательная процентная ставка по 28-дневным нотам всего на 0,05 процента ниже, чем по 168-дневным. Это может привести к повышению интереса к краткосрочным позициям и снижению спроса на среднесрочные ноты.

Очевидно, что ЦБ должен быть заинтересован в привлечении большего количества средств в среднесрочные и долгосрочные ноты. Это также важно с точки зрения финансовых решений. В связи с этим очень важно найти финансовую пропорциональность между процентными ставками по краткосрочным и среднесрочным нотам. Поэтому имеется необходимость пересмотра процентного соотношения и его оптимизации по времени.

В целом, объем находящихся в обращении нот Центрального банка составляет 1 миллиард 295 миллионов манатов. По сравнению с последним днем прошлого месяца, объем нот увеличился на 33,16 миллиона манатов", - говорится в публикации депутата.

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