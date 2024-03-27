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Венгрия с 1 апреля начнет получать газ из Турции

Экономика Материалы 27 марта 2024 10:14 (UTC +04:00)
Венгрия с 1 апреля начнет получать газ из Турции

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ/Trend/ - Венгрия начнет получать турецкий природный газ 1 апреля и станет первым государством вне круга соседей Турции, которое экспортирует ее газ.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром, проходивших во время "Атомэкспо-2024" в Сочи.

Ранее Венгрия и Турция подписали соглашение о поставках в 2024 году 275 миллионов куб. м турецкого газа во II и III кварталах этого года.

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