NEQSOL Holding запускает сотрудничество с Udemy Business

БАКУ /Trend/ - NEQSOL Holding объявляет о запуске партнерства с Udemy Business в целях предоставления своим сотрудникам доступа к учебным материалам Udemy. При помощи платформы цифрового обучения NEQSOL Academy сотрудники холдинга получат доступ к 25000 курсам под руководством опытных преподавателей на онлайн-платформе Udemy Business. Наряду с такими категориями, как бизнес, дизайн, информационные технологии, музыка, здоровье и личностное развитие, Udemy предоставляет уникальные возможности, призванные помочь в карьерном, личном и профессиональном росте.

NEQSOL Academy предлагает пользователям широкий спектр учебных материалов на шести языках, что позволяет более 10000 сотрудникам холдинга в разных странах контролировать свое цифровое обучение из одного источника.

NEQSOL Academy также сотрудничает с LinkedIn с целью предоставления сотрудникам доступа к более чем 16000 онлайн-курсам и возможности подготовки к профессиональным сертификационным экзаменам, аккредитованным такими учреждениями, как PMI, ISACA, ORACLE, SHRM и Six Sigma. В 2023 году NEQSOL Holding запустил сотрудничество с O'Reilly, предоставляющей курсы по технической подготовке и обучению. Благодаря этому партнерству сотрудники NEQSOL Holding получили доступ к обширной библиотеке O'Reilly, включающей более 50000 электронных книг, видео и онлайн-курсов, охватывающих широкий спектр тем, включая разработку программного обеспечения, науку о данных и лидерство.

Портфолио NEQSOL Academy также включает в себя первоклассные образовательные ресурсы от таких престижных учреждений, как Гарвардская школа бизнеса и Школа управления Слоуна при Массачусетском технологическом институте.

NEQSOL Holding является международной группой компаний с командой, насчитывающей более 12000 сотурдников, и осуществляющей деятельность в 11 странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.