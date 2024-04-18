В Азербайджане принят новый госстандарт по человеческим ресурсам

БАКУ /Trend/ - Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND), подведомственным Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана, принят новый государственный стандарт на основе международного стандарта AZS ISO 30414:2024 "Управление человеческими ресурсами. Руководящие принципы внутренней и внешней отчетности по человеческому капиталу".

Как сообщили в четверг Trend в AZSTAND, внедрение стандарта в Азербайджане позволит управлять человеческими ресурсами на предприятиях и в организациях, в том числе осуществлять внутренние и внешние процедуры отчетности по человеческому капиталу в соответствии с международными требованиями.

"Новый государственный стандарт руководствуется принципами прав человека на рабочем месте и устанавливает руководящие принципы сбора, измерения, анализа и отчетности о человеческом капитале.

Указанный государственный стандарт был рассмотрен Техническим комитетом по стандартизации "Оценка соответствия" (AZSTAND/ТК 08), одобрен AZSTAND и включен в государственный фонд нормативных документов по стандартизации", - говорится в сообщении AZSTAND.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!