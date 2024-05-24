Азербайджан продвинулся в Индексе развития путешествий и туризма ВЭФ

БАКУ /Trend/ - Согласно Индексу развития путешествий и туризма, опубликованному Всемирным экономическим форумом, Азербайджан поднялся на 7 позиций по сравнению с предыдущим отчетом и занял 56-е место среди 119 стран.

Об этом Trend сообщили в пятницу в Государственном агентстве Азербайджана по туризму.

Было отмечено, что в позиции Азербайджана как 2-й страны с самым высоким результатом среди стран СНГ по показателям 4-х компонентов наблюдается значительный прогресс.

В отчете, подготовленном на основе данных, представленных на конец 2023 года, отмечен рост в показателях - по деловой среде, безопасности, здоровью и гигиене, человеческим ресурсам и рынку труда по компоненту "Наличие соответствующей среды", по международной открытости и ценовой конкурентоспособности по компоненту "Путешествие и политика туризма и условия соответствия", по культурным ресурсам по компоненту "Факторы, влияющие на спрос на путешествия и туризм" и по экологической устойчивости и социально-экономической устойчивости по компоненту "Устойчивость путешествий и туризма".

По показателю регулярной передачи статистических данных о путешествиях и туризме в базы данных международных организаций Азербайджан, как и в 2021 году, занял 1-е место с наивысшим возможным результатом.

Вместе с тем, согласно результатам по Глобальному индексу терроризма (Global Terrorism Index), Азербайджан улучшил свои позиции по предыдущему отчету на 34 позиции и поднялся на 1-е место среди самых безопасных стран. Кроме того, во въездном туризме был зафиксирован прогресс на 39 позиций по фактору сезонности, на 28 позиций - по показателю охвата годовых данных о путешествиях и туризме, на 29 позиций - по количеству природных образцов, включенных в Список всемирного наследия, и на 18 и 32 позиции - по показателям покрытия цифровых платежей и мобильной сети 3G соответственно.

В отчете также представлены как индикаторы вопросы, которые необходимо улучшить в туристическом секторе Азербайджана, в частности это касается увеличения количества домов, сдаваемых в краткосрочную аренду, которых мало по сравнению с соседними странами, увеличения капитальных вложений в сферу путешествий и туризма, увеличения количества двусторонних соглашений по услугам воздушных перевозок с другими странами, ратифицированных договоров по биоразнообразию и особо охраняемым природным территориям, окружающей среде.

Отметим, что в целях дальнейшего улучшения позиций Азербайджана в Индексе развития путешествий и туризма по инициативе Государственного агентства по туризму в составе Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам в октябре 2022 года была создана рабочая группа "Развитие туризма", состоящая из соответствующих государственных структур и субъектов бизнеса (https://azranking.az/working-groups). За прошедший период рабочая группа организовала скоординированную деятельность государственных и частных структур страны по улучшению позиций в указанном индексе и реализовала соответствующий план действий. В настоящее время идет работа по проекту нового плана действий рабочей группы, основанного на современных вызовах и целях.

Индекс развития путешествий и туризма (Travel and Tourism Development Index - ttdi) с 2007 года подготавливается раз в два года и включает в себя такие вопросы, как экономическое и социальное воздействие туризма, его влияние на устойчивое развитие, возможности сотрудничества между различными организациями, а также местные, региональные и международные стратегии развития, считается более усовершенствованной формой Индекса конкурентоспособности путешествий и туризма (Travel and Tourism Competitiveness Index), разработанный в предыдущие годы Всемирным экономическим форумом.

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