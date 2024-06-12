Uniper стремится обсудить с Азербайджаном дополнительные поставки газа - Михаэль Хильмер (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Uniper планирует обсудить возможности увеличения поставок газа из Азербайджана.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил вице-президент Uniper Михаэль Хильмер.

"Азербайджан является важной страной для энергетической безопасности ЕС и диверсификации источников энергии. Uniper как покупатель природного газа с месторождения "Шахдениз II" помогает облегчить поставки газа из Азербайджана в Европу. Одним из ключевых вопросов для Uniper в настоящее время является обеспечение безопасности поставок и диверсификация энергетических потоков в портфеле. Азербайджан, где SOCAR является одним из основных игроков, зарекомендовал себя как очень надежный партнер с точки зрения стабильных поставок. Мы с нетерпением ожидаем обсуждения потенциального увеличения поставок этого газа, особенно в свете стратегического энергетического партнерства, заключенного в середине 2022 года Азербайджаном и Еврокомиссией, в рамках плана по удвоению экспортных мощностей Южного газового коридора", - сказал Хильмер.

По его словам, декарбонизация и переход к энергетике также являются общими направлениями деятельности Uniper и SOCAR, и обе компании активно участвуют в различных инициативах, организуя встречи, семинары и посещения объектов.

"Мы готовы расширять наше сотрудничество для достижения наших целей в области углеродной нейтральности. Uniper и SOCAR сотрудничают с 2008 года. В 2014 году SOCAR и Uniper подписали официальное соглашение о сотрудничестве. В целом оно предусматривает обмен передовым опытом в области технологий, энергетического бизнеса и управления персоналом", - отметил вице-президент.

Михаэль Хильмер также упомянул, что в настоящее время основными темами сотрудничества Uniper и SOCAR являются энергоэффективность, энергопереход и устойчивое развитие, возобновляемые источники энергии и экологически чистое топливо, а также темы "женщины в сфере STEM" (наука, технологии, инженерия и математика) и лидерства.

Кроме того, вице-президент Uniper также отметил, что в настоящее время SOCAR-Uniper LLC завершает реализацию первого проекта по улучшению и повышению энергоэффективности.

"Основной целью является реализация совместных проектов в области энергоэффективности. Совместное предприятие завершает реализацию первого проекта по усовершенствованию и повышению эффективности парогенераторного комплекса, расположенного в ПО "Азеркимья" в Сумгайыте", - сказал Хильмер.

По его словам, в настоящее время завод обеспечивает установку по производству этилена паром и электроэнергией.

"Установка новой паровой турбины и модернизация существующих энергоблоков приведет к увеличению мощности производства электроэнергии на 52 МВт и значительному повышению энергоэффективности. Команда прилагает большие усилия для ввода проекта в эксплуатацию", - сказал Хильмер.

Вице-президент компании подчеркнул, что в целом существуют широкие возможности для сотрудничества между SOCAR и Uniper в области возобновляемых источников энергии.

"Uniper и SOCAR - компании, которые разрабатывают портфель возобновляемых источников энергии на своих основных рынках для достижения целей по сокращению выбросов углекислого газа. Впечатляет, сколько проектов в области возобновляемой энергетики разрабатывается в Азербайджане с намерением экспортировать экологически чистую электроэнергию в Европу", - сказал он.

Вице-президент компании отметил, что SOCAR только что объявила о подписании акционерного соглашения о присоединении к проекту возобновляемой энергетики мощностью 1 ГВт в Азербайджане, а Uniper недавно вступила в партнерство по развитию проекта наземной ветроэнергетики мощностью 600 МВт в Польше.

"Uniper стремится построить наземные ветровые и солнечные электростанции мощностью 10 ГВт к 2030 году, ориентируясь на ключевые европейские рынки", - подчеркнул Хильмер.

Он также упомянул, что в настоящее время Uniper тестирует возможность использования бывшего хранилища природного газа на севере Германии для хранения экологически чистого водорода: "К 2030 году планируется выработать общую мощность по газу от 250 до 600 ГВт-ч".

"Зеленый" водород так же стал темой обмена мнениями в рамках сотрудничества между Uniper и SOCAR.

"Для Uniper водород является важнейшим компонентом стратегии по декарбонизации и энергопереходу. В августе 2023 года Uniper опубликовала свою новую стратегию под названием "Ускорение энергоперехода – гибкая, сбалансированная, индивидуальная стратегия". Uniper хочет достичь углеродной нейтральности к 2040 году, инвестируя значительные средства в экономический рост и преобразование энергетики", - сказал он.

По словам вице-президента, в планы входит развитие производства электроэнергии мощностью 15-20 ГВт, которое к 2030 году будет на 80 процентов экологичным.

"Кроме того, Uniper диверсифицирует свой газовый портфель, чтобы повысить надежность поставок газа в Европу. Компания стремится к тому, чтобы к 2030 году 5-10 процентов ее портфеля составлял экологически чистый газ, включая экологически чистый водород, его производные и биометан", - пояснил Хильмер.

Он добавил, что эта цель будет достигнута путем создания электролизера мощностью более 1 ГВт для производства водорода из экологически чистого электричества, разработки ассортимента экологически чистого водорода и производных продуктов, а также биометана: "Это некоторые шаги, предпринимаемые Uniper, которые позволят ограничить пагубные последствия будущих энергетических кризисов".

"Декарбонизация является одной из главных тем в текущих разработках и деятельности большинства энергетических компаний. Это можно было увидеть здесь, на форуме [Бакинском энергетическом форуме], на различных презентациях и в публичных объявлениях. Однако безопасность поставок и диверсификация становятся все более важными темами на фоне событий европейского энергетического кризиса. Одной из основных задач, стоящих перед большинством энергетических рынков, является интеграция существующих и новых видов энергии. В этой связи будет много направлений, по которым Uniper и SOCAR смогут перенять опыт друг у друга", - добавил он.

Вице-президент компании также напомнил, что в качестве бронзового спонсора 29-го Бакинского энергетического форума, который состоялся 5-6 июня, Uniper провела сессию на тему "Газовый диалог: роль газоснабжения во время энергетического кризиса".

"Бакинский энергетический форум - это мероприятие, которое крайне важно для построения и укрепления отношений с ключевыми местными заинтересованными сторонами и международным бизнес-сообществом, работающим в Азербайджане и регионе. Кроме того, форум является отличным источником информации о новых разработках в нефтегазовом секторе, а также в области декарбонизации, возобновляемых источников энергии и проектов по энергопереходу в стране. Все эти темы имеют большое значение для Uniper в реализации ее новой стратегии по ускорению энергоперехода", - сказал в заключение Михаэль Хильмер.