В рамках СОР29 состоялась панельная дискуссия на тему предотвращения таяния ледников в Центральной и Западной Азии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ – В рамках СОР29 состоялась панельная дискуссия на тему "Изменение климата и региональное сотрудничество для предотвращения таяния ледников в Центральной и Западной Азии", сообщает Trend.

Как сказал президент Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава, АБР и Зеленый климатический фонд подпишут декларацию о партнерстве по вопросам изменения климата, ледников и трансграничного сотрудничества для Центральной и Западной Азии.

"Сегодня мы делаем важный шаг вперед с запуском программы «От ледников к фермам» (G2F). Через G2F мы расширим поддержку сохранения ледников, устойчивого управления водными ресурсами и социальной защиты уязвимых сообществ, мобилизовав 3,5 миллиарда долларов США в течение семи лет для защиты водных ресурсов и сельского хозяйства. Эта инициатива укрепит устойчивость и адаптацию для людей в Центральной и Западной Азии, которые зависят от рек, питаемых ледниками, оказывая прямую помощь миллионам и косвенно поддерживая сотни миллионов людей", - сказал он.

А министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент СОР29 Мухтар Бабаев отметил, что Азербайджан, солидарный с нашими региональными партнерами, вновь подтверждает свою приверженность сохранению ледников и устойчивому управлению водными ресурсами.

"Я выражаю благодарность нашим соорганизаторам, Азиатскому банку развития и Зеленому климатическому фонду, за то, что они собрали нас вместе для решения одной из самых актуальных проблем нашего времени — таяния ледников и его масштабных последствий. Это собрание свидетельствует о нашей общей решимости преодолеть климатические уязвимости в Кавказском и Центральноазиатском регионах", - сказал он.

По его словам регион, простирающийся от ледников Большого Кавказа до обширных сельскохозяйственных равнин, сталкивается с растущими рисками из-за отступления ледников. Эти важнейшие запасы пресной воды быстро истощаются, что приводит к нехватке воды, опустыниванию и снижению производительности сельского хозяйства, оказывая сильное влияние на средства к существованию и экосистемы.

Министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб, в свою очередь, заявил, что по прогнозам, к 2040 году Пакистан станет страной с высоким уровнем дефицита воды.

По его словам, это может серьезно сказаться на сельском хозяйстве, в котором занята значительная часть рабочей силы страны, а его вклад в ВВП составляет около 24%. Быстрое таяние ледников также повлияет на глобальную и региональную продовольственную безопасность, поскольку Пакистан входит в число ведущих производителей и экспортеров риса в мире.

"Будучи страной, зависящей от ледников, Пакистан полностью поддерживает инициативу "От ледников к фермам" (G2F). Пакистан является одной из наиболее уязвимых к климатическим изменениям стран, несмотря на то, что его вклад в мировые выбросы составляет менее 1%. Мы признаем необходимость внедрения инновационных и устойчивых решений для защиты наших водных ресурсов и сельского хозяйства, поскольку Пакистан — одна из стран с наибольшей площадью ледников в мире", - сказал министр.