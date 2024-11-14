К 2050 году до трети ледников Центральной Азии могут исчезнуть - Баходур Шерализода

БАКУ /Trend/ – К 2050 году до трети ледников Центральной Азии могут исчезнуть.

Как передает Trend, об этом сказал председатель комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана Баходур Шерализода на панельной дискуссии на тему "Изменение климата и региональное сотрудничество для предотвращения таяния ледников в Центральной и Западной Азии".

"Таджикистан поддерживает региональную инициативу "От ледников к фермам" (G2F), признавая ее важную роль в сохранении источника жизни в Центральной Азии", - сказал председатель комитета.

По его словам, имея на своей территории более 10 000 ледников, Таджикистан обеспечивает 60% водных ресурсов Центральной Азии. Быстрое таяние этих ледников представляет собой неотложную и серьезную угрозу водной, продовольственной и энергетической безопасности региона. За последние несколько десятилетий более 1 000 ледников в Таджикистане полностью исчезли.

"Мы признаем, что оценка рисков для ледников является важной основой, которая дает научные данные, необходимые для полного понимания последствий изменения климата для наших ледников и водных ресурсов. Инициатива G2F направлена на решение наиболее насущных проблем региона. Необходимо срочно внедрять меры адаптации и повышения устойчивости посредством целевых инвестиций, которые обеспечат защиту водных ресурсов, жизнь и благополучие людей, а также важнейшую инфраструктуру", - отметил председатель комитета.

Он добавил, что ведущая роль Таджикистана в этом глобальном вызове придает региону значимый голос. Эти ключевые инициативы подтверждают приверженность Таджикистана сохранению ледников как основного источника пресной воды для всего Центральноазиатского региона и борьбе с изменением климата.