Обнародовано количество ввезенных в этом году в Азербайджан электромобилей

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре этого года Азербайджан импортировал 2 592 единицы транспортных средств, приводимых в движение только электродвигателями.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, стоимость вышеуказанных автомобилей в сумме составила 104 миллиона 237 тысяч долларов США.

Это на 167 единиц (6,9 процента) больше, чем за тот же период прошлого года, и на 5 миллионов 938 тысяч долларов США (6,04 процента) больше, чем за тот же период прошлого года.

Отметим, что за отчетный период в Азербайджан было импортировано 12 тысяч 529 единиц транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем, за исключением тех, которые способны заряжать электроэнергию от внешнего источника на сумму 314 миллионов 456 тысяч долларов США.

Кроме того, в указанный период в страну было ввезено 6 457 транспортных средств с электродвигателем и двигателем внутреннего сгорания, стоимостью 205 миллионов 693 тысячи долларов США, которые также могут заряжаться от внешних источников.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!