В Азербайджане ликвидируется ОАО Bakı Sığorta

БАКУ /Trend/ - Открытое акционерное общество Bakı Sığorta (ОАО "Баку Страхование") объявляет о ликвидации.

Об этом в пятницу сообщает Trend, со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Было отмечено, что кредиторы в течение двух месяцев могут сообщить о своих требованиях по адресу: Az1007 г. Баку, Насиминский район, ул. Азадлыг пр, дом 120, 6 этаж.

Отметим, что законным представителем ОАО с уставным капиталом 8 миллионов 925 тысяч 440 манатов является Шейдабяйов Огтай Пирмурад оглу.

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