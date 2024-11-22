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В Азербайджане ликвидируется ОАО Bakı Sığorta

Экономика Материалы 22 ноября 2024 17:32 (UTC +04:00)

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Открытое акционерное общество Bakı Sığorta (ОАО "Баку Страхование") объявляет о ликвидации.

Об этом в пятницу сообщает Trend, со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Было отмечено, что кредиторы в течение двух месяцев могут сообщить о своих требованиях по адресу: Az1007 г. Баку, Насиминский район, ул. Азадлыг пр, дом 120, 6 этаж.

Отметим, что законным представителем ОАО с уставным капиталом 8 миллионов 925 тысяч 440 манатов является Шейдабяйов Огтай Пирмурад оглу.

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