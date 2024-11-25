Казахстан изучает возможность увеличения поставок нефти по нефтепроводу БТД

БАКУ /Trend/ - Казахстан изучает возможность увеличения поставок нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) с текущих 1,5 миллиона тонн до 20 миллиона тонн.

Как сообщает Trend, об этом заявил глава Министерства энергетики и минеральных ресурсов Казахстана Алмасадам Саткалиев, выступая с докладом в ходе правительственного часа в парламенте.

"Направление БТД на сегодняшний день является одним из перспективных. Есть заинтересованность в развитии и в планомерном увеличении объемов поставок казахстанской нефти в данном направлении как с нашей стороны, так и со стороны азербайджанских партнеров. На 2024 год запланирована поставка казахстанской нефти через БТД в объеме 1,5 миллиона тонн. Изучаются перспективы увеличения поставок по данному маршруту в объемах до 20 миллиона тонн в год", - сказал он.

По словам министра, с учетом роста добычи нефти и ввода новых морских проектов, в среднесрочной перспективе, министерством совместно с АО НК КазМунайГаз и другими заинтересованными сторонами проводится работа по развитию дополнительных маршрутов транспортировки, в том числе по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Отметим, что Казахстан, стремясь диверсифицировать маршруты экспорта нефти, начал поставки по БТД в прошлом году.

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и казахстанская КазМунайГаз заключили соглашение о транспортировке 1,5 миллиона тонн казахстанской нефти ежегодно по этому маршруту. Экспорт был запущен в апреле 2023 года.