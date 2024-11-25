На усиление военного потенциала Азербайджана из госбюджета будет выделено 8,4 миллиарда манатов

БАКУ /Trend/ - Обеспечение выполнения задач, поставленных перед нами Президентом Ильхамом Алиевым, было взято за основу при подготовке проекта государственного бюджета на 2025 год. Реализация целей Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы, основанной на национальных приоритетах социально-экономического развития Азербайджанской Республики до 2030 года, включая восстановление и реконструкцию Карабаха и Восточного Зангезура, возвращение бывших вынужденных переселенцев на родные земли и создание им достойных условий жизни, реинтеграция освобожденных от оккупации территорий в экономику страны, дальнейшее укрепление обороны и национальной безопасности, укрепление надежного социального обеспечения населения рассматривались как приоритетные задачи.

Об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на заседании парламента 25 ноября, сообщает Trend.

Он отметил, что две трети расходов государственного бюджета или 27 миллиардов 691 миллион манатов из 41 миллиарда 367,7 миллиона манатов, предложенных в законопроекте о государственном бюджете на 2025 год, будут направлены именно на финансирование вышеуказанных приоритетных направлений.

"В том числе, на финансирование мероприятий, предусмотренных I Государственной программой по Большому возвращению, предусмотрены средства в размере 4 миллионов манатов или 9,7 процента расходов государственного бюджета. Благодаря этому на освобожденных от оккупации территориях будет обеспечено создание современной инфраструктуры, продолжение непрерывных работ по строительству жилых районных городов и сел.

На усиление военного потенциала страны, обеспечение безопасности и дальнейшую модернизацию строительства армии, охрану государственных границ, развитие военно-промышленного комплекса будут направлены средства в размере 8,4 миллиарда манатов или 20,3 процента расходов государственного бюджета. Это на 1 миллиард 270 миллионов манатов или 17,8 процента больше прогноза на 2024 год и на 2 миллиарда 542 миллиона манатов или 43,4 процента больше исполнительного показателя на 2023 год", - отметил С.Шарифов.

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