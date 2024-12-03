На фоне растущей неопределенности глобальный экономический рост продолжался - ЦБА

БАКУ /Trend/ - В течение 9 месяцев 2024 года на фоне растущей неопределенности глобальный экономический рост продолжался.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на "Обзор денежной политики" Центрального банка Азербайджана.

Было отмечено, что геополитическая напряженность, особенно торговый протекционизм и геоэкономические разногласия, продолжали создавать проблемы для глобальной экономической активности и интеграции. Было отмечено, что, несмотря на глобальные риски, процесс снижения инфляции продолжился, и в большинстве стран началось смягчение монетарной политики.

"За прошедший период 2024 года мировая экономика продемонстрировала стабильность. В течение отчетного периода активность в мировой экономике, включая поведение производителей и потребителей, была в основном стабильной.

Факторы, формирующие динамику Индекса делового доверия и Индекса потребительского доверия, включают экономическую неопределенность, риски, связанные с ростом цен, геополитические риски и проблемы в цепочке поставок. Причины тренда Композитного опережающего индикатора (состоит из 4 индикаторов) включают оживление экономики, рост производства и инвестиций, положительную динамику в торговле. Эти факторы отражают сигналы, которые способствуют будущему развитию и активности экономики. Хотя Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе начал расти с начала этого года, он показал тенденцию к снижению с середины года. В сентябре этот индекс упал с 50.0 в начале года до 48.8. Это самый низкий показатель с ноября 2023 года. Основная причина спада - слабый рост объемов производства, сокращение новых заказов, рост политической неопределенности и безработицы. Индекс был ниже среднего уровня (51,5), наблюдавшегося в 2015-2019 годах. Снижение промышленной активности наблюдалось в США, Китае, Японии и странах ЕС", - отмечается в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!