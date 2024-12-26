ЦБ Азербайджана аннулировал лицензии двух страховых агентов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензии страхового агента, выданные двум физическим лицам.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на регулирующий орган.

Согласно информации, данное решение было принято 24 декабря в соответствии с законом "О страховой деятельности".

Одна из лицензий была аннулирована на основании добровольного обращения, а другая - с учетом повторного возникновения в течение 9 месяцев обстоятельств, повлекших повторное приостановление действия лицензии.

Перечень страховых агентов, лицензии которых были аннулированы в соответствии со статьями 107.1.1 и 107.1.3 закона Азербайджанской Республики "О страховой деятельности":

№ Имя страхового агента Дата выдачи лицензии Номер лицензии Правовая основа аннулирования 1 Алиева Наргиз Ширин гызы 28.11.2023 SA-0304 Закон АР "О страховой деятельности", статья 107.1.1 2 Сейфуллаева Гызгайыт Джанбаба гызы 18.02.2010 000328 Закон АР "О страховой деятельности", статья 107.1.3

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