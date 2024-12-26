ЦБ Азербайджана аннулировал лицензии двух страховых агентов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензии страхового агента, выданные двум физическим лицам.
Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на регулирующий орган.
Согласно информации, данное решение было принято 24 декабря в соответствии с законом "О страховой деятельности".
Одна из лицензий была аннулирована на основании добровольного обращения, а другая - с учетом повторного возникновения в течение 9 месяцев обстоятельств, повлекших повторное приостановление действия лицензии.
Перечень страховых агентов, лицензии которых были аннулированы в соответствии со статьями 107.1.1 и 107.1.3 закона Азербайджанской Республики "О страховой деятельности":
|
№
|
Имя страхового агента
|
Дата выдачи лицензии
|
Номер лицензии
|
Правовая основа аннулирования
|
1
|
Алиева Наргиз Ширин гызы
|
28.11.2023
|
SA-0304
|
Закон АР "О страховой деятельности", статья 107.1.1
|
2
|
Сейфуллаева Гызгайыт Джанбаба гызы
|
18.02.2010
|
000328
|
Закон АР "О страховой деятельности", статья 107.1.3
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!