Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

ЦБ Азербайджана аннулировал лицензии двух страховых агентов

Экономика Материалы 26 декабря 2024 16:34 (UTC +04:00)
ЦБ Азербайджана аннулировал лицензии двух страховых агентов

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензии страхового агента, выданные двум физическим лицам.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на регулирующий орган.

Согласно информации, данное решение было принято 24 декабря в соответствии с законом "О страховой деятельности".

Одна из лицензий была аннулирована на основании добровольного обращения, а другая - с учетом повторного возникновения в течение 9 месяцев обстоятельств, повлекших повторное приостановление действия лицензии.

Перечень страховых агентов, лицензии которых были аннулированы в соответствии со статьями 107.1.1 и 107.1.3 закона Азербайджанской Республики "О страховой деятельности":

Имя страхового агента

Дата выдачи лицензии

Номер лицензии

Правовая основа аннулирования

1

Алиева Наргиз Ширин гызы

28.11.2023

SA-0304

Закон АР "О страховой деятельности", статья 107.1.1

2

Сейфуллаева Гызгайыт Джанбаба гызы

18.02.2010

000328

Закон АР "О страховой деятельности", статья 107.1.3

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости