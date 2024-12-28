Рассрочка до 24 месяцев без процентов и комиссий!

С картой рассрочки Yelo ты можешь приобрести любимые товары в
партнерских магазинах с беспроцентной рассрочкой на срок от 2 до 24
месяцев абсолютно без комиссии. Покупки стали еще удобнее и
доступнее!
Партнеры карты Yelo:
- Smart Electronics – Электроника и бытовая техника
- Adidas (пр. Нефтяников, 111) – Одежда
- Charig Обувь – Одежда
- Yelo Travel – Туристическое агентство
- Ugur Travel – Туристическое агентство
Одно из главных преимуществ карты Yelo – отсутствие
необходимости предъявлять физическую карту при оплате. Просто
сообщи кассиру, что хочешь оформить покупку в рассрочку, и
подтверди запрос, отправленный через мобильное приложение Yelo.
Встречай Новый год с удобством и выгодой от карты рассрочки Yelo! Закажи карту уже сегодня: https://bit.ly/yltyhnf
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