Объявлен объем поставок электроэнергии из Нахчывана в Иран в прошлом году (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В прошлом году из Нахчыванской Автономной Республики в Иран было поставлено 36 миллионов 743 тысячи киловатт-час электроэнергии.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Государственной энергетической службе Нахчывана.

Было отмечено, что в рамках обмена электроэнергией с Исламской Республикой Иран было куплено 35 миллионов 279 тысяч киловатт-час электроэнергии.

Отметим, что в 2023 году в рамках энергообмена из Исламской Республики Иран было импортировано 32 миллиона 714 тысяч киловатт-час электроэнергии, а в Иран было экспортировано 33 миллиона 341 тысяча киловатт-час электроэнергии.

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