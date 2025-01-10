В Азербайджане увеличились кредитные вложения в производственный сектор

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 декабря прошлого года объем кредитов юридическим лицам, работающим в промышленном и производственном секторах, составил 1,5 млрд манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, это на 9,5 миллиона манатов, или 0,6% больше в месячном сравнении и на 329,3 миллиона манатов, или 27,7% больше в годовом исчислении.

Отметим, что на 1 декабря прошлого года вложения кредитных организаций в экономику Азербайджана составили 29,1 миллиарда манатов. Это на 5,4 млрд манатов, или на 23,1% больше, чем за тот же период 2023 года.

В Азербайджане действуют 22 банка, 2 из которых с государственной долей. Количество НКО составляет 55.

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