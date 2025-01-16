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В Азербайджане усовершенствован механизм исполнения налогового обязательства в арендных отношениях

Экономика Материалы 16 января 2025 18:38 (UTC +04:00)
В Азербайджане усовершенствован механизм исполнения налогового обязательства в арендных отношениях
Фото: Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Усовершенствован механизм исполнения налогового обязательства в арендных отношениях.

Об этом Trend сообщили в Государственной налоговой службе Азербайджана.

Было отмечено, что одно из важных изменений, внесенных в Налоговый кодекс в целях совершенствования налогового администрирования, связано с совершенствованием механизма исполнения налоговых обязательств в арендных отношениях.

"Как и во многих сферах, при арендных отношениях наблюдается расширение использования информационных технологий и появление новых участников рынка. В связи с этим упрощен механизм исполнения налогового обязательства при аренде имущества между лицами, не являющимися налогоплательщиками через координирующие платформы, с учетом поступающих заявлений от лиц, осуществляющих посредническую функцию на рынке аренды. Таким образом, согласно изменениям в Налоговом кодексе, обязанность арендодателя по уплате налога и подаче декларации будет выполняться этими платформами, то есть налоговыми агентами. Это изменение положительно скажется на развитии координационных платформ по аренде услуг, а также выполнении налоговых обязательств в этой сфере", - отмечается в сообщении.

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