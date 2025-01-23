Итальянская Leonardo ориентирована на Центральную Азию в расширении аэрокосмических и оборонных технологий (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Итальянская аэрокосмическая и оборонная компания Leonardo рассматривает Центральную Азию как ключевой регион для расширения своих инновационных решений в сфере аэрокосмической промышленности, обороны и безопасности.

Об этом в интервью Trend заявил вице-президент Leonardo по развитию международного бизнеса в Северо-Восточной Азии, Океании, Центральной Азии и Индии Анджело Чеккини.

"Коммерческое присутствие Leonardo в Центральной Азии уже включает широкий спектр технологий и их применения, что создает прочную основу для будущего роста компании в регионе", - отметил он.

Предложения Leonardo в Центральной Азии охватывают широкий спектр передовых технологий, включая вертолеты, решения для морской обороны, спутниковые услуги (как гражданского, так и военного назначения), боевые и учебные самолеты, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА). По словам вице-президента, эти решения подчеркивают стремление Leonardo удовлетворять меняющиеся потребности региона.

"В ответ на растущие потребности региона и с использованием своих передовых технологий в аэрокосмической отрасли, обороне и безопасности, Leonardo готова предложить свой опыт для модернизации вооруженных сил", - подчеркнул Чеккини. Модернизация охватывает винтокрылые и стационарные самолеты, радиолокационные системы, беспилотные летательные аппараты и решения для обеспечения безопасности границ.

Вице-президент также отметил важность решений Leonardo для обеспечения безопасности границ, указав, что они "разработаны для интеграции в сетецентрическую архитектуру, обеспечивающую полную ситуационную осведомленность и контроль в воздушном, наземном и морском пространствах".

Кроме того, компания придает большое значение кибербезопасности, предлагая передовые решения для защиты правительств и критически важной инфраструктуры от все более сложных угроз. Чеккини подчеркнул, что кибербезопасность стала необходимостью: "Наши решения обеспечивают защиту и устойчивость к кибератакам, гарантируя безопасность конфиденциальных данных и операций".

Леонардо также активно инвестирует в программы обучения для специалистов в области обороны и кибербезопасности. "Специализированные программы обучения в этих областях имеют огромное значение, - отметил Чеккини. - Они позволяют заказчикам и конечным пользователям максимально эффективно использовать новое оборудование и внедрять лучшие практики в операционные процессы".