Генеральный директор TotalEnergies призвал к интеграции энергетической политики Европы

БАКУ /Trend/ - Существует необходимость европейской интеграции для укрепления энергетической и промышленной конкурентоспособности Европы.

Как сообщает Trend, об этом заявил главный исполнительный директор TotalEnergies Патрик Пуянне в ходе сессии Всемирного экономического форума на тему "Как продемонстрировать мощь Европы".

Для увеличения капитала необходимо единство в таких секторах, как энергетика, цифровые технологии и финансы, отметил он.

"После войны в Украине я посвятил свою деятельность в 2022 году поставкам газа в Европу, мобилизовав все, что мог, для создания новых плавучих установок по сжижению природного газа и обеспечения бесперебойных поставок. Нам нужны европейские лидеры, чтобы защитить потребителей и повысить эффективность", - сказал Пуянне.

Он подчеркнул ключевую проблему в энергетическом секторе Европы: отсутствие интеграции в политике государств-членов. "Мы все согласны с европейской политикой в области климата, но энергетика остается фрагментированной на национальном уровне. Невозможно прагматично реализовать единую климатическую повестку дня без интеграции энергетической политики", - отметил Пуянне.

Он призвал к улучшению координации инвестиций в энергетику, приведя примеры использования возобновляемых источников энергии: "Солнечные электростанции должны быть в Испании, а ветровые электростанции - на севере Германии. Тем не менее сегодня у каждой страны есть своя собственная повестка дня, что затрудняет оптимизацию распределения капитала и восстановление конкурентоспособности".

Говоря о переходе Европы к "зеленой" экономике, Пуянне отметил, что TotalEnergies стремится к значительным преобразованиям. "Я трачу 30% своих инвестиций на возобновляемые источники энергии и электроэнергетику. К 2025 году 10% производимой нами энергии будет составлять "зеленая" электроэнергия — это было нечто невообразимое пять лет назад", - поделился он. Однако Пуянне предупредил: "Экологическая программа также должна защитить европейскую промышленность. Нам необходимо согласовать экологические цели с конкурентоспособностью промышленности".