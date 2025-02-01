Стали известны доходы Азербайджана от экспорта фундука

БАКУ /Trend/ - В прошлом году Азербайджан экспортировал 20,2 тысячи тонн фундука на сумму 128,9 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно данным, это на 5,7 млн долларов США (4,6%) больше показателя 2023 года по стоимости и на 3,2 тыс. тонн (13,8%) меньше по объему.

В 2024 году экспорт фундука составил 0,49% от общего экспорта страны и 3,84% от экспорта ненефтяного сектора.

Отметим, что в течение 2024 года из Азербайджана было экспортировано 686,2 тысячи тонн фруктов и овощей на сумму 707,8 миллиона долларов США. По сравнению с показателями 2023 года стоимость экспортируемых фруктов и овощей снизилась на 18,1 млн долларов США (2,5%), а объем - на 35,8 тыс. тонн (5%).

Доля фруктов и овощей в общем экспорте за отчетный период составила 2,67%, а в ненефтяном экспорте - 21,09%.

В прошлом году в Азербайджан было импортировано 375 тысяч тонн фруктов и овощей на общую сумму 281,8 миллиона долларов США. По сравнению с показателями 2023 года стоимость импорта фруктов и овощей выросла на 51,9 млн долларов США (22,6%), а по объему - на 22,2 тыс. тонн (6,3%).

Доля фруктов и овощей в общем импорте за отчетный период составила 1,34%.

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