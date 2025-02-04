БАКУ/Trend/ - S&P Global Ratings подтвердило рейтинг банков Азербайджана на уровне "bb-" для банков, работающих исключительно в стране, передает Trend со ссылкой на отчет агентства.

Одновременно с этим S&P пересмотрело прогноз по рискам банковского сектора Азербайджана, изменив его со "стабильного" на "позитивный". Это связано с мерами по модернизации регулирования и надзора за финансовыми институтами, реализуемыми в рамках Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы. Регуляторы внедрили новый стандарт корпоративного управления для банков, регламент по ограничению сделок с аффилированными сторонами и правила управления ликвидностью, соответствующие требованиям Базеля III. В 2025–2026 годах планируется переход на надзор, основанный на оценке рисков, пересмотр структуры достаточности капитала в соответствии с Базелем III и ужесточение требований к стресс-тестированию банков.

По мнению S&P, эффективная реализация этих инициатив может укрепить систему регулирования и надзора в Азербайджане.

Кроме того, агентство отмечает, что банковский сектор Азербайджана выигрывает от благоприятной макроэкономической ситуации, обусловленной высокими ценами на сырьевые товары, что стимулирует спрос на кредиты и улучшает качество активов. В 2024 году объем кредитования вырос примерно на 20 процентов благодаря активному развитию розничных и корпоративных займов. Ожидается, что инвестиции в инфраструктуру и снижение ключевой процентной ставки приведут к двузначным темпам роста кредитования в 2025–2026 годах. Также прогнозируется рост реальных цен на недвижимость на уровне высоких однозначных значений после увеличения на 10–15 процентов в 2024 году.