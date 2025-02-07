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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 февраля

Экономика Материалы 7 февраля 2025 09:30 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 февраля

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 7 февраля.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.7647 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0472 маната, а 100 российских рублей — 1.7571 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7

1 евро

EUR

1.7647

1 австралийский доллар

AUD

1.0682

1 белорусский рубль

BYN

0.4991

1 болгарский леви

BGN

0.9020

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4628

100 южнокорейских вон

KRW

0.1175

1 чешская крона

CZK

0.0703

1 китайский юань

CNY

0.2333

1 датская крона

DKK

0.2365

1 грузинский лари

GEL

0.6076

1 гонконгский доллар

HKD

0.2183

1 индийская рупия

INR

0.0194

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.1127

10000 иранских риалов

IRR

0.0297

1 шведская крона

SEK

0.1560

1 швейцарский франк

CHF

1.8759

1 израильский шекель

ILS

0.4785

1 канадский доллар

CAD

1.1871

1 кувейтский динар

KWD

5.5091

100 казахских тенге

KZT

0.3310

1 катарский риал

QAR

0.4663

1 кыргызский сом

KGS

0.0194

100 венгерских форинтов

HUF

0.4359

1 молдавский лей

MDL

0.0912

1 норвежская крона

NOK

0.1517

100 узбекских сомов

UZS

0.0131

100 пакистанских рупий

PKR

0.6092

1 польский злотый

PLN

0.4206

1 румынский лей

RON

0.3546

100 российских рублей

RUB

1.7571

1 сербский динар

RSD

0.0151

1 сингапурский доллар

SGD

1.2577

1 саудовский риал

SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2.2177

1 турецкая лира

TRY

0.0472

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0410

100 японских йен

JPY

1.1207

1 новозеландский доллар

NZD

0.9650
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