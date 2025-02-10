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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 10 февраля

Экономика Материалы 10 февраля 2025 09:23 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 10 февраля

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 10 февраля.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.7533 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0472 маната, а 100 российских рублей — 1.7526 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7

1 евро

EUR

1.7533

1 австралийский доллар

AUD

1.0660

1 белорусский рубль

BYN

0.4991

1 болгарский леви

BGN

0.9002

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4628

100 южнокорейских вон

KRW

0.1171

1 чешская крона

CZK

0.0698

1 китайский юань

CNY

0.2327

1 датская крона

DKK

0.2350

1 грузинский лари

GEL

0.6104

1 гонконгский доллар

HKD

0.2183

1 индийская рупия

INR

0.0194

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.1077

10000 иранских риалов

IRR

0.0254

1 шведская крона

SEK

0.1550

1 швейцарский франк

CHF

1.8656

1 израильский шекель

ILS

0.4766

1 канадский доллар

CAD

1.1852

1 кувейтский динар

KWD

5.5052

100 казахских тенге

KZT

0.3335

1 катарский риал

QAR

0.4664

1 кыргызский сом

KGS

0.0194

100 венгерских форинтов

HUF

0.4321

1 молдавский лей

MDL

0.0906

1 норвежская крона

NOK

0.1510

100 узбекских сомов

UZS

0.0131

100 пакистанских рупий

PKR

0.6091

1 польский злотый

PLN

0.4182

1 румынский лей

RON

0.3524

100 российских рублей

RUB

1.7526

1 сербский динар

RSD

0.0150

1 сингапурский доллар

SGD

1.2548

1 саудовский риал

SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2.2203

1 турецкая лира

TRY

0.0472

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0409

100 японских йен

JPY

1.1190

1 новозеландский доллар

NZD

0.9614
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