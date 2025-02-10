Азербайджан обладает необходимой инфраструктурой и базой для инноваций - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обладает необходимой инфраструктурой и базой для инноваций.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов на презентации в Баку "Отчета о развитии мира" (World Development Report-WDR) Всемирного банка (World Bank) за 2024 год.

По его словам, благодаря этому, возможно сделать шаг в процветающее будущее.

Он отметил, что Азербайджан вложил очень большие инвестиции в инфраструктуру, энергетику и технологии.

"Это также составляет большую основу для будущего роста. Зарубежные технологии, экспертиза и передовая мировая практика успешно интегрированы в различные отрасли. Электронная коммерция, банковское дело и аналогичные меры являются признаками этого прогресса и достижений.

Следующим важным направлением нашей деятельности являются инновации. Это также имеет решающее значение для обеспечения долгосрочного экономического успеха. Для этого необходимо поддерживать стартапы и предпринимателей.

Действительно, перед миром стоят серьезные вызовы. Если обратить внимание на партнерство между Азербайджаном и Всемирным банком, мы действительно сможем с успехом двигаться в будущее", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!