В ЦБА обсудили инициативы, которые будут реализованы совместно с финтехами

БАКУ /Trend/ - В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялась встреча с членами Азербайджанской ассоциации финансовых технологий (Fintex Association).

Об этом в своем аккаунте в социальной сети "X" написал председатель ЦБА Талех Кязымов, сообщает Trend.

"В рамках встречи мы обсудили итоги деятельности за прошлый год в сфере финансовых технологий и платежного сектора. Также состоялся обмен мнениями о достигнутых результатах в части реализации стратегических приоритетов, обозначенных в "Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы", и инициативах, которые предстоит реализовать в ближайшем будущем", - отмечается в публикации.

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