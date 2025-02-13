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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 февраля

Экономика Материалы 13 февраля 2025 09:24 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 февраля

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 13 февраля.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.7740 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0471 маната, а 100 российских рублей — 1.8085 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7

1 евро

EUR

1.7740

1 австралийский доллар

AUD

1.0702

1 белорусский рубль

BYN

0.4991

1 болгарский леви

BGN

0.9066

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4628

100 южнокорейских вон

KRW

0.1174

1 чешская крона

CZK

0.0708

1 китайский юань

CNY

0.2333

1 датская крона

DKK

0.2378

1 грузинский лари

GEL

0.6044

1 гонконгский доллар

HKD

0.2183

1 индийская рупия

INR

0.0196

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.1232

10000 иранских риалов

IRR

0.0254

1 шведская крона

SEK

0.1572

1 швейцарский франк

CHF

1.8656

1 израильский шекель

ILS

0.4745

1 канадский доллар

CAD

1.1919

1 кувейтский динар

KWD

5.5060

100 казахских тенге

KZT

0.3372

1 катарский риал

QAR

0.4663

1 кыргызский сом

KGS

0.0194

100 венгерских форинтов

HUF

0.4419

1 молдавский лей

MDL

0.0907

1 норвежская крона

NOK

0.1515

100 узбекских сомов

UZS

0.0131

100 пакистанских рупий

PKR

0.6091

1 польский злотый

PLN

0.4267

1 румынский лей

RON

0.3564

100 российских рублей

RUB

1.8085

1 сербский динар

RSD

0.0151

1 сингапурский доллар

SGD

1.2604

1 саудовский риал

SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

xdr

2.2178

1 турецкая лира

TRY

0.0471

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0406

100 японских йен

JPY

1.1013

1 новозеландский доллар

NZD

0.9618
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