В Азербайджане предпринимаются шаги для снижения зависимости финтехов от банков

БАКУ /Trend/ - Предпринимаются соответствующие шаги для снижения зависимости финтехов от банков.

Об этом сказал начальник отдела платежных услуг и регулирования платежных систем Центрального банка Азербайджана Хаяледдин Тагиев во время выступления на Азербайджанском финансовом форуме, сообщает Trend.

Он отметил, что в настоящее время финтех-компании могут проводить окончательные расчеты через банки, что означает, что они зависят от банков. "Были внесены соответствующие изменения в порядок организации расчетов, обеспечивающие участие финтех-организаций в системах мгновенных платежей, оператором которых является Центральный банк. В ближайшее время эти изменения будут утверждены. Платежные организации и организации электронных денег должны открывать счета в соответствии с порядком открытия банковского счета.

У нас есть правило касательно платежных операций и платежных инструментов. Мы указали способ оплаты QR как платежный инструмент. Фактически, каждый инструмент предназначен для эффективного удаленного управления учетной записью. Самый важный вопрос - IBAN (международный номер банковского счета) привязан к структурированному счету.

При этом мы поощряем платежи с QR-кодом, связанные с учетной записью, а не с традиционными платежными инструментами. Мы поощряем как платежные и электронные денежные организации, так и банки расширять сферу использования платежного инструмента. В связи с этим были предложены соответствующие изменения в правила. Предложения будут приняты в ближайшее время", - сказал Х.Тагиев.

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