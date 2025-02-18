Грузия и Азербайджан обсуждают запуск совместного предприятия для железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Грузия обсуждают создание совместного предприятия для эксплуатации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили в ходе встречи с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.

"Одним из важных направлений экономического сотрудничества между Грузией и Азербайджаном является сотрудничество в транспортной сфере. Вот почему мы собираемся вместе каждый год и обсуждаем планы на год. Сегодня на встрече с коллегой мы обсудили вопрос строительства совместного проекта - железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, завершающий этап которого будет сдан в эксплуатацию в этом году.

Мы также говорили о создании совместного предприятия между Грузией и Азербайджаном, которое будет эксплуатировать эту инфраструктуру, что позволит нам эффективнее загружать этот участок и привлекать больше грузов", - сказал Давиташвили.

Кроме того, стороны уделили внимание растущей роли Среднего коридора и мерам, которые реализуются при активном участии сторон для повышения его конкурентоспособности и привлечения дополнительных грузов.