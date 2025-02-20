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Оценены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Глобальным рынком Абу-Даби (ФОТО)

Экономика Материалы 20 февраля 2025 15:18 (UTC +04:00)
Оценены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Глобальным рынком Абу-Даби (ФОТО)
Фото: Центральный банк Азербайджана / Facebook

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Произведен обмен мнениями по возможным перспективам будущего сотрудничества Азербайджана с Глобальным рынком Абу-Даби (ADGM).

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на регулирующий орган.

Обсуждения состоялись в рамках визита председателя Центрального банка Азербайджана Талеха Кязимова в Объединенные Арабские Эмираты, во время которого он посетил Глобальный рынок Абу-Даби — международный финансовый центр.

В ходе встречи были рассмотрены возможности, предоставляемые Центром, вклад в формирование благоприятной бизнес-среды в стране и регионе посредством продвижения инноваций и финансовых технологий.

Также обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества с Центром.

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Оценены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Глобальным рынком Абу-Даби (ФОТО)
Оценены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Глобальным рынком Абу-Даби (ФОТО)
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